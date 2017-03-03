Колесо обозрения в Кирове порадует городжан уже этой весной

Плохо, когда в парке города нет колеса обозрения: нельзя рассмотреть город с высоты, восхититься ощущением полета или устроить романтическое свидание. В Кирове одно колесо обозрения, но мэрия решила, что два аттракциона, дополняющих друг друга – «визитная карточка» города. Колесо обозрения не справляется с наплывом желающих, и его требуется «разгрузить».

О том, каким будет колесо обозрения №2, можно судить по его конструкции, уже установленной между «Макдональдсом» и прудом. 50-метровый аттракцион будет готов к весне этого года — город как раз «проснется от зимней спячки». О месте для аттракциона город долго спорил, но хозяин колеса, Валерий Крепостной, заявлял городу, что для его проекта «Вятский променад» оно совершенно необходимо. Так же в планы бизнесмена входит продление пешеходной зоны ул. Спасской, мост для пешеходов улицу Ленина. У ресторана быстрого питания кировцы наблюдают, как преображается новое колесо: на нем будет 18 закрытых кабинок, которые зимой прогреваются, а летом проветриваются с помощью кондиционера. Но и недовольные тоже находятся: они уверяют в соцсетях, что власти устанавливают второе ненужное колесо обозрения в яме.

Какое-то время господин Крепостной хотел видеть свое колесо между ВятГУ и Драмтеатром, даже сцену ради этого демонтировали, но по ряду причин договор был расторгнут летом этого года, а сцена оказалась старой и гнилой. За 10 лет конструкцию разъела коррозия, протекла крыша, она начала крениться набок, театральные коллективы города отказывались играть на такой сцене. Жителям Кирова повезло: они получат и новый аттракцион, и новую сцену к 1 мая, правда, не в первозданном виде.