Крещенские морозы уйдут из Югры, и актировок в ближайшее время не будет, как пишет сайт сургутского школьника www.aktirovki.ru. -16… -18 С, которые будут держаться несколько дней, не предполагают освобождение от занятий, а во вторник и вовсе будет -13, что для детей и взрослых в Югре считается «жарой». Домашняя метеостанция Антона Осипова не может предвидеть точную погоду на завтра, но его прогнозы всегда очень точные.

«Агентство нефтегазовой информации» передает прогноз на ближайшие дни в тех городах, которые считаются «нефтедобывающими». Чем ближе к воскресению 15 января – тем больше будет подниматься столбик термометра. Коголым ожидает -22С, если такая погода устоится, то об актировках детям стоит забыть надолго. Нефтеюганск почувствует на себе ощутимые колебания температуры – сегодня будет -28, а завтра – уже -16С. Это тяжело скажется на здоровье зависимых от погоды людей. В Сургуте на сегодня -30, и многие родители ждут, что власти города все-таки одумаются, выждут время и отпустят с уроков хотя бы 1-4 классы, «малышей». Завтра будет уже -20, и можно будет ходить по улицам, не боясь обморожений и простуды. Паблик Сургута в ВК, где родители следят за актировками, тоже сообщают, что учатся все классы. Суровые морозы уходят из регионов России, столбик термометра будет подниматься.

Пока дети радовались актировкам в Сургуте, городу приходилось тяжело. Нельзя на сегодня сказать, что город «перезимовал», но к выходным все ожидают потепление. Жить приходилось в режиме повышенной готовности. Муниципальные здания снабжались всем необходимым для выживания в холода, поскольку для взрослых актировок не объявляют. В школу для учителей привозили генераторы, проверяли исправность систем. Водителям ГИБДД помогало завести машины, «прикурит» авто, вытащить машину из сугроба. Пока машину отбуксовывали к парковке, водителю помогали согреться. Службы города не раз просили население не покидать в аномальные морозы пределы города, но у некоторых – работа. Таким владельцам автомашин оказывали своевременную помощь.