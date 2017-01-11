Эпидемия гриппа: «гонконгский грипп» косит целые регионы

«Роспотребнадзор» в лице Анны Поповой сообщает: грипп косит целые регионы РФ, и потому стоит поберечь себя, не водить детей на утренники и ёлки, не посещать людные места. 20 субъектов России поражены гриппом, при чем показатель заболеваемости по областям и городам-центрам может резко отличаться. В Ивановской области порог пока превышен на 24%, а в самом Иваново заболело на 70% больше нормы.

В России сейчас орудует «гонконгский грипп», но «калифорнийский грипп», который по ошибке называют «свиной грипп», тоже забывать не стоит. Штамм из Калифорнии тем запомнился год назад, что поражал легкие, вызывая быструю, внезапную пневмонию. На сегодняшний случаи внебольничной пневмонии уже зафиксированы в России. Издание «Правда.ру» призывает заболевших немедленно обратиться к врачу: больной не только рискует жизнью, но и заражает других. Однако население гробит себе здоровье дома на 39% больше, чем в прошлом году.

Поскольку больше всего люди заражают друг друга в метрополитенах, кашляя друг на друга, московское метро установило пункт вакцинации на своей территории. Москва на 18% превысила эпидемпорог и считает, что это – очень много. Но «Роспотребнадзор» предупреждает: это еще не заболеваемость гриппом, как таковая. Грипп пока встречается в разных штаммах попутно с ОРЗ, ОРВИ, респираторными инфекциями. Настоящий грипп из Азии еще впереди, потому еще можно сделать себе прививку в догриппозный период.