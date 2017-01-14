Эпидемия гриппа: каждый второй заболевший гриппом несет в себе «гонконгский штамм»

Каждый второй заболевший гриппом несет в себе «гонконгский штамм», H3N2, и он очень опасен для непривыкшего организма россиян. Известно, что в 1969-69 годах этот штамм зародился в Гонконге и уничтожал людей старше 65 лет. Он характеризуется тем, что обостряет хронические заболевания и «бьет» по иммунитету, поражая детей и старых людей. Издание «Правда.ру» пишет, что это уже пятая гриппозная неделя в России, и в некоторых городах эпидемпорог давно перевалил за положенные 20%.

Детей некоторых «гриппозных» областей оставили дома, не пустив на занятия. Это делается не для того, чтоб они гуляли по улицам и ночным клубам, заражая друг друга, а чтоб уберечь их от вируса. Взрослые люди вынуждены ходить на работу, но «Правда.ру» просит их не отправляться туда с симптомам гриппа заражать коллектив. Это зима будет характерна тремя штаммами гриппа А, включая «Гонконг» и одним штаммом гриппа В. Но врачи готовы провести экстренную вакцинацию граждан, поскольку предугадали именно такую картину заболеваемости гриппом. Пять человек уже умерло от гонконгского гриппа, решив перенести его дома и на ногах. Они не были привиты, не хотели лечиться, умерли они от внебольничной пневмонии. Европа сейчас страдает от Н5N8, «птичьего гриппа». Украине придется вспоминать каково это — забивать домашнюю птицу, уничтожать дикую, чтоб она никого не заразила.

По словам сотрудника НИИ гриппа Игоря Никонорова, «гонконгский грипп» может продержаться дольше, но летальных исходов от него будет меньше. Иммунитета на него у России и Скандинавии нет, спасет только массовая профилактика. Но население пока не хочет делать прививки, хотя если количество вакцинированных перевалит за 40%, не грипп будет контролировать страну, а врачи возьмут грипп под контроль. Каждый кто не привит – в опасности.