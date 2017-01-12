Эпидемия гриппа в России пошла на спад: заболеваемость снизилась более чем в два раза

Эпидемия гриппа в России пошла на спад. К такому выводу пришли ученые из Петербургского НИИ при Минздраве РФ, подготовив свежую статистику заболеваемости.

Судя по статистике, с нового года заболеваемость по стране снизилась более чем в два раза. Особенно радостная статистика по детской возрастной категории. А средний показатель по всем возрастным категориям – почти на 56% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ во всем российским регионам в среднем.

Таким образом, можно утверждать, что эпидемия гриппа в России пошла на спад. Правда, питерские медики не спешат успокаиваться – в некоторых регионах эпидемиологический порог все еще превышен. Средний уровень эпидпорога превышен более чем на 21% в среднем по стране.

К примеру, в Уфе местные власти приняли решение продлить карантин в городских школах. Заболеваемость гриппом в городе по-прежнему достаточно высокая. В городской администрации решили продлить каникулы до 21 января.

А вот в Москве школы уже работают в штатном режиме. В других городах Центральной России тоже наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация.

В НИИ, тем временем, отмечают еще один факт: снижение заболеваемости по стране в первую неделю января может быть обусловлено и низкой обращаемостью за медпомощью. В праздничный период не все пациенты готовы обращаться в больницы, а некоторые врачи находятся в отпусках.