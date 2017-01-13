Гонконгский грипп добрался до Приморья и Мурманской области

Гонконгский грипп поражает все новые регионы России. Несмотря на обнадеживающую статистику заболеваемости гриппом и ОРВИ, эпидемиологическая ситуация по стране все еще очень тревожна. Вирус А(Н3N2), пришедший в Россию из Азии, поражает новые города и целые регионы.

Накануне о тревожной ситуации в Приморье отчитались в Роспотребнадзоре. Анна Попова, руководитель ведомства, рассказала, что эпидемиологический уровень в регионе на приемлемом уровне, если сравнивать с другими регионами России. Однако на сегодняшний день известно об уже 59 случаях заболевания опасным гонконгским вирусом.

Попова рассказывает, что в ближайшее время гонконгский грипп может распространиться и на Сибирь и Дальний Восток. А всего по России зафиксировано уже пять смертельных случаев от вируса А(Н3N2).

Тревожная ситуация и в Мурманске. В области эпидемиологический уровень и вовсе не превышен, однако в целом выявлено уже двадцать случаев заражения опасным вирусом. Из них восемь случаев выявлено у детей. Мурманская область не входила в число регионов с тревожной эпидемиологической ситуацией до недавнего времени.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие в регионе не были привиты от вируса. Похожая статистика наблюдается и в других регионах. Примерно каждый сотый привитый человек все равно болеет, однако в целом прививка является верным способом предостережения.