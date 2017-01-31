Грипп в Кургане стал причиной бессрочной отмены занятий в местных школах

Грипп в Кургане стал причиной отмены занятий в местных школах. Сегодня, 31 января, местные школьники уже не идут на занятия. Кроме того, карантин введен и в других районах региона.

Сколько продлятся ограничительные мероприятия, пока неизвестно. Однако эпидемиологическая ситуация в городе достаточно серьезна. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за последнюю неделю в городе числилось почти четырнадцать тысяч случаев заболеваний ОРВИ. Среди них – несколько случаев осложнений простудных инфекций.

Особенно тревожная ситуация с заболеваемостью в школах города и региона. Заболеваемость среди школьников за последнюю неделю значительно выросла. Если по состоянию на третью неделю января на учете стояли примерно треть школьников (около 33%), то на конец января процент вырос до 37,5%.

На карантин закрыты не все школы Кургана, а только некоторые. Аналогичная ситуация и по области. В городе полностью закрыты пять школ. А в еще семнадцати школах закрыты почти 160 классов. Школьники, остающиеся дома, подгоняют учебную программу в дистанционной форме.

Карантин в школах Кургана является бессрочным. Занятия возобновят сразу, как только в Роспотребнадзоре решат, что ситуация для этого позволительна. В любом случае сейчас власти советуют школьникам и людям, склонным к заболеваниям дыхательных путей избегать мест массового скопления людей.