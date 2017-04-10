Иранский целитель помог жене Алишера Усманова Ирине Винер

Иранский целитель по имени Бабак Джафарипур прославился на весь мир благодаря своим нечеловеческим способностям. Не так давно об этом сверхчеловеке узнали из России. К скромному иранскому парню за помощью обращаются самые богатые, известные и успешные люди страны и всей планеты.

Материал об этом удивительном человеке подготовили журналисты передачи «Новые русские сенсации». Недавно Бабаку пришлось побывать в России. Как рассказал сам целитель, эта поездка в Санкт-Петербург стала уже вторым визитом в Россию за последние месяцы. Здесь он прославился благодаря работе с Ириной Винер – успешной бизнесвумен, которая столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Жена миллиардера Алишер Усманов обратилась к Джафарипуру, и тот ей помог. После этого обращения к нему посыпались со всех сторон.

Ради того, чтобы Бабак прилетел в Россию, ему выделяют личный самолет, создают все условия и, конечно же, благодарят за помощь соответствующим гонораром. Но сам иранский целитель – человек очень скромный.

В свое время у него была возможность принять участие в «Битве экстрасенсов» и других аналогичных проектах. Однако целителю это не нужно – у него другое призвание. Джафарипур не горит желанием прославиться, сделать себе имя. Наоборот, он всегда пытается вести себя скромно.

Методы, с которыми работает Бабак, остаются загадкой, которая известна только ему самому. Он заставляет своих пациентов принимать чудаковатые позы, но затем те чудесным образом исцеляются. Действительно ли он обладает нечеловеческими способностями, большая тайна.