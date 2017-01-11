Карантин в Челябинске 2017: беременных привозят в больницы с ОРЗ и ОРВИ

В Челябинске беременных женщин привозят в больницы с ОРЗ и ОРВИ, это – лишь начало грядущей эпидемии гриппа. Санитарные врачи отмечают, что пока дети не ходили на праздники, елки и утренники, они были разобщены и не заражали друг друга. В школе один больной ребенок может отправить на больничную койку весь класс, потому ребята будут сидеть дома, а уроки получать по Интернету. В целом по Южному Уралу ситуация с заболеваемостью не критичная, но в городах уже практически эпидемия.

Чтоб объявить эпидемию – достаточно иметь эпидемический порог на 20% выше нормы, в Челябинске он выше на 18%. Пришлось койки из других отделений перенести и отдать под нужды инфекционного отделения, а беременных с различными простудными заболеваниями срочно госпитализировать. Будущих мамочек с ОРЗ и ОРВ набралось 100 человек, но среди них нет тяжелобольных. «Тяжелых» только трое по области – взрослые и ребенок. К такому состоянию приводит несвоевременное обращение к врачу и попытка вылечить грипп лимоном и чесноком. Пациентке, больной диабетом и ДЦП труднее всего – «гонконгский грипп» обостряет все хронические заболевания.

«Утренние новости» пишут, что все заведения в Челябинске, кроме школ, работают в штатном режиме, хотя детские садики без объявленного карантина удивляют горожан. Но ситуацию с гриппом удается контролировать, изолируя детей школьного возраста. Так же помогают держать все под контролем противовирусные препараты, которые назначить может только врач, и вакцинация.