Карантин в Челябинске для школьников продлится до Крещения – учителя не хотят, чтоб дети в «тесном дружном кругу» заразили друг друга, особенно маленькие. СМИ РФ напоминают: «карантин» означает, что дети должны сидеть дома, а не посещать кино, ТЦ, катки и прочие места развлечения молодежи. Карантин ввели, чтоб уберечь школьников от «гонконгского гриппа», а не позволить им отдохнуть от школы.

«Комсомольская правда» напоминает: карантин способен свести эпидемию на нет, но любой беспризорный неблагополучный» ребенок может свести к нулю все старания педагогов и врачей. 18 января будет объявлено, пойдут ли детишки в школу на Крещение, или их еще поберегут дома, исключая скученность школьников. Пока результат недолгого разобщения – спад эпидемии на 8%. Стоит так же посмотреть, чем характерен штамм А3, который взрослый может принести домой с работы.

Южноуральцы возмущаются: если после карантина – актировка, а после актировки и каникул – карантин, то когда дети будут получать знания? Летом? Но карантин – дело непредсказуемое, школьную программу придется ужимать, уроки отправлять онлайн, а без детей на уроках заниматься документацией. Сбудется мечта всех, кто хотел учиться на дому, не вступая в отношения с одноклассниками. А учителя не будут принимать отговорки в стиле «не знал», «забыл», «не получал».