Челябинск ждет морозная рабочая неделя и карантин, а не праздники под елочкой по поводу Старого Нового Года. Детские спектакли и мероприятия, походы в зоопарк будут отменены. «Каникулы», которые не принесут радости у удовольствия детям, вероятно, продлятся до Крещения 19 декабря.

Эпидемический порог в городе и области превышен на 38%, хотя для того, чтоб была объявлена эпидемия, требуется только 20%. Учителя жалуются: после праздников кто-то привел в школу больных детей, они, оказавшись в «тесном» школьном коллективе тут же начали заражать друзей. 759 человек госпитализированы, из них трое — в тяжелом состоянии, примерно 100 больных ОРЗ и ОРВИ – будущие мамочки. У беременных нет катастрофического течения заболевания, однако за ними решили понаблюдать врачи из стационара. Койки из разных отделений переносятся в «инфекционку» — востребованнее его в городе отделения не будет. Медики готовы к наплыву больных и просят их даже не пытаться победить вирусы в домашних условиях.

Нельзя сказать, что дети рады приходу вируса, но так решил мэр города Евгений Тефтелев. Он до Нового Года созвал штаб по гриппу в городе, отпустил школу раньше срока на каникулы, но детей не водили на ёлки, на ярмарки, в зоопарк – вирус. Сперва мартышек прятали от людей на карантине, потом – людей от мартышек. «Ура.ру» писали, что без полноценных каникул остались дети из Чебаркуля, Троицка и Верхнего Уфалея.