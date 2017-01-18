Карантин в Челябинске могут отменить с 19 января

Карантин в Челябинске могут отменить уже с завтрашнего дня. Местные власти близки к принятию соответствующего решения. Таким образом, челябинские школьники могут отправиться на занятия уже завтра, девятнадцатого января.

Специально сформированный при администрации Челябинска штаб, занимающийся вопросами эпидемиологического значения, считает, что нужды в продлении карантина в школах нет. Эпидемиологический уровень в городе и регионе все еще превышен, а эпидемия гриппа все еще не покинула регион. Однако заболеваемость среди школьников снизилась. По прогнозам экспертов, к концу текущего месяца эпидемия начнет покидать Челябинск.

Карантин в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе был введен в местных школах с одиннадцатого января – сразу после того, как местные школьники вышли с новогодних каникул. В Челябинской области эпидемиологическая ситуация была и остается одной из самых сложных по стране.

Только за третью неделю января в регионе зафиксировано порядка 37 тысяч случаев заболевания ОРВИ, из которых зафиксировано более 150 клинически подтвержденных случаев гриппа. Такие показатели являются выше по сравнению с показателями предыдущей недели примерно в два раза. К текущему моменту, как передает «Эхо Москвы в Челябинске», около 65 человек – жителей Челябинской области, находятся в тяжелом состоянии.