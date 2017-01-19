Карантин в Челябинске отменен, 19 января дети идут в школу

В четверг 19 января дети Челябинска идут в школу – карантин до 21 января город решил не продлевать. Администрация города попросила СМИ оповестить об этом всех родителей школьников, потому что сведения в прессе были противоречивыми. Власти решили, что учить ребятишек можно, но только в противогриппозных масках, не пуская в школу явно больных детей.

18 января штаб по борьбе с гриппом, в который входят учителя, чиновники и врачи, решил, что знания получать лучше в школе, а не дома у компьютера. Карантин помог от наступающей волны гриппа: он на 18% снизил заболеваемость по городу и на треть – среди детей. Хорошо, что Челябинск понял, что карантин это карантин, а не «довесок» к каникулам, и родители не водили детей на ёлки, в зоопарк, по театрам и даже в гости. Что касается других городов Южного Урала, то детям Магнитогорска и Златоуста челябинцы завидуют – они не учатся до 23 января.

Эпидемврачи Челябинска сообщают – среди взрослых, которые должны ходить на работу каждый день, эпидемпорог превышен на 88%. Среди дошкольников, которых город решил не беречь, — на 11%. С таким показателем садики закрывать не стали. Среди малышей до двух лет заболели на 31% больше нормы, хотя именно таких маленьких не щадит «гонконгский грипп». Эпидемия гриппа сходит на нет, хотя подстраиваться надо под ситуацию.