Карантин в Челябинске продлится с 11 января по 14 января, детям запретили ходить на ёлки

Школьники Челябинска, Миасса и Магнитогорска могут радоваться – на смену дням, актированным из-за низких температур, пришел карантин по гриппу. Превышение порога эпидемии – 38%, то есть пришла пора бить тревогу, но социальный штаб посчитал, что не стоит устраивать детям «каникулы после каникул». Нужно и знания когда-то получать. Но ситуация с заболеваемостью изменила планы властей города.

Согласно изданию «Полит74», 13 января повторно соберутся специалисты и решат, снимать карантин или нет. Заботиться приходится не только о детях города. Чтобы грипп не подцепили обезьяны-приматы, их отправляли на карантин с 29 декабря по 8 января. Обезьян прятали в отдаленные вольеры, а детей лучше водить на мероприятия вроде елок. Вирус острых респираторных заболеваний передается от приматов к человеку, а дети в местах скопления народа могут подцепить какую-нибудь заразу. «Обезьяний зал» уже открыт, но маленькие посетители не смогут полюбоваться обезьянками. «АиФ» по Челябинску и области пишут, какие еще места будут закрыты во избежание эпидемии.

Помимо «гонконгского гриппа», который бьет по всем органам и системам, можно на улице подцепить несколько видов ОРЗ и другие простудные заболевания. Потому детей с признаками заболевания не стоит водить по спектаклям, елкам и даже в гости. Если им и в школу ходить не разрешили, то и в другие места – тоже, потому что праздники прошли. В случае необходимости лучше вооружиться противогриппозной маской, но учитывать: по городу зафиксирован 31 больной гриппом. Сколько людей больны, но не идут в больницу – неизвестно, но они потенциально опасны. Поликлиники на особом режиме просят к ним приходить при первых признаках гриппа.