Карантин в Кургане 2017: школы и классы закрывают по точечному принципу

Принцип, по которому будет проходить карантин, выбирают для города его власти. Курган решил «держаться до последнего», закрывая школы и классы «точечно» — ребят отпускают домой только по мере необходимости. Всего классов в разных школах набралось 98 – там заболело слишком много детей.

Представитель администрации города Игорь Постовалов заявил, что заболеваемость по городу растет, отпущенных домой классов уже втрое больше, а гимназия № 30 решила закрыться полностью. Но все равно метод борьбы с гриппом будет только точечный — зимой каникул быть не должно, это время для получения знаний. Никто не хочет летом наверстывать то, что упустил зимой, или завалить ЕГЭ. Хотя «штаб по гриппу» может и изменить свое мнение в интересах горожан сегодня, 27 января. Шадринск долго не хотел вводить повсеместный карантин, но сделал это в связи с резким ростом эпидемпорога.

Если судить по городским сайтам и форумам, курганцы ждут и хотят повсеместного карантина, а не по точечному принципу. Дети заражаются, заражают товарищей, их бы никто не отпускал на улицу, на мероприятия и в места скопления народа, заставили бы сидеть дома. Взрослые сами не рады ходить на работу в «фантомасках», но вынуждены. Пока что город борется с заразой по-другому: вводит масочный режим и не дает посещать больных гриппом в больницах здоровым родственникам.