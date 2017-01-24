Карантин в Омске 2017: 22 городские школы полностью или частично ввели карантин, а эпидемиологический порог среди детей превышен на 20%

Карантин в Омске продлен, но только частично. Городские власти распорядились возобновить занятия в местных школах, но с правом администрации школ вводить карантин для отдельных классов. Всего по городу насчитывается 22 школы, в которых карантин введен полностью или частично.

По данным на 20 января, эпидемиологический порог в омских школах и детских садиках все еще был превышен примерно на двадцать процентов. Однако отменять занятия целиком во всех школах и дошкольных учреждениях не было целесообразным, — считают городские власти.

Поэтому в 22-х школах города Омск занятия были отменены для отдельных классов. А в одной из школ, школе №95, карантин ввели для всех без исключения классов. В детских садиках, в целом по городу, ситуация примерно аналогичная. В садики не ходят отдельные группы. А всего по городу в 15 детсадах был введен частичный карантин.

При этом даже если для определенного класса карантин введен не был, родители ученика имеют право самостоятельно решать, стоит ли ребенку посещать школу. Более того, медики даже советуют родителям запрещать ребенку идти на занятия, если тот или не долечился или проявляет первые признаки болезни, даже минимальные.

По региону ситуация аналогичная. Некоторые школы закрыты на карантин полностью. В Роспотребнадзоре ситуацией обеспокоены, но просят граждан не паниковать: пик эпидемии гриппа и ОРВИ в России уже начинает убывать. В начале февраля эпидемиологическая обстановка должна стабилизироваться.