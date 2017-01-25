Карантин в Омске 2017: 72 городские школы полностью или частично закрыты на карантин

Карантин в Омске продлен. По состоянию на 25 января, в городе полностью или частично закрыты на карантин 72 школы. Эпидемиологическая ситуация среди школьников пока далека от стабильной.

Омск и Омская область продолжают оставаться на карантине. Эпидемия гриппа и ОРВИ все еще не оставляет регион. Местные власти приняли решение продлить карантин в школах и детских садах.

Полностью закрытыми на карантин на этой неделе остаются восемь омских школ. Занятия в них отменены для всех классов. Еще 64 школы остановили занятия для определенных классов. Всего в таких школах закрыты более 460 классов. Несложно подсчитать, что в среднем в каждой школе закрыты около семи классов. То есть по большей части занятия в школах отменяются для большинства учащихся.

Аналогичная ситуация и с детскими садиками. Один детсад в Омске полностью на карантине, а еще почти семьдесят групп в более чем сорока детских садиках тоже остаются дома.

Но даже те дети, которые ходят на занятия, не могут учиться полноценно. Городские власти обязали школьников ходить на уроки в масках, причем менять их нужно через каждые два урока. И даже в классах, которые занимаются более-менее полноценно, все равно не достает учеников – некоторые родители оставляют своих детей дома, и имеют на это полное право.