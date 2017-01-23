Карантин в Омске 2017: некоторые школы и детские сады города отправили на карантин

Карантин по гриппу в разных городах вводится по двум принципам – повсеместному и точечному. Омск выбрал второй принцип, закрывая только те школы и садики, где дома осталось слишком много детей, а те, которые пришли, рискуют заразиться. Могут закрыть как целую школу, так и какой-нибудь один класс, оставив другие классы учиться.

Полностью отправились на «гриппозные каникулы» 22 школы и 15 садиков в Омске и области. Точечный принцип характерен тем, что в двух соседних школах может быть совершенно разная ситуация, этого не понимают ученики и их родители. В области были случаи, когда одна школа отправила на карантин только первоклашек, а вторая – только все десятые классы. В детских садиках та же картина: одно дошкольное заведение всех детишек отправило домой «от греха подальше», а соседнее – только одну группу или несколько. Получить данные о карантине можно только от администрации заведения.

В целом по Омску на 17 января картина такова – гриппом заболело 20 человек, из них у 18-и – пресловутый «Гонконг», АH3N2. «Гонконгский грипп» не щадит стариков, детей и беременных, будучи очень опасным для плода. 10 из зараженных – будущие мамы. За ними установлено особое наблюдение. Один заболевший где-то нашел «свиной грипп», АH1N1, хотя данный штамм уходит прошлое, еще один человек болен гриппом В. Эпидемпорог превышен на 45% в целом и на 58% по городу. Заражают друг друга взрослые омичи на работе, потому школы и решились на точечный принцип.