Карантин в Омске 2017: в Омской области на карантин полностью закрыты школы пятнадцати районов

В Омской области на карантин закрылись школы в пятнадцати районах. Вслед за городскими учебными заведениями Омска решение ввести карантин было принято и в других школах области.

Полноценный карантин в Омске и регионе действует с двадцать шестого января включительно. В пятнадцати районах области все без исключения школы закрыты. В областном центре ситуация аналогичная – городские школьники перешли на дистанционное обучение.

До какого периода в регионе будет действовать карантин, пока неизвестно. Все будет зависеть от естественной обстановки с эпидемией в области. А решение о прекращении карантина будет приниматься городскими властями совместно со специалистами Роспотребнадзора. Таким образом, к текущему моменту Омская область является одной из самых тревожных в отношении эпидемиологической ситуации среди всех регионов России.

Наиболее уязвимой категорией населения в Омской области являются дети возрастом от семи до четырнадцати лет – то есть школьники. Болеют, прежде всего, те школьники, родители которых не позаботились о вакцинации детей перед сезоном эпидемии. Вакцину против гриппа делать во время заболевания нельзя, и лучшим вариантом в таком случае является стационарное или домашнее лечение с профессиональной консультацией врача.

Эпидемия гриппа и ОРВИ пришла в Россию еще в декабре-месяце. По прогнозам медиков, пик заболеваемости должен быть пройден к концу января – началу февраля в среднем по стране. Однако к текущему дню ситуация в России остается достаточно тревожной.