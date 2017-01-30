Карантин в Омске 2017: вслед за школами в Омской области карантин ввели и в местах лишения свободы

Карантин в Омске продолжается. Школы, вузы и детские садики все еще остаются закрытыми. А накануне к ним присоединились и другие городские и областные учреждения – места лишения свободы.

В омских колониях тоже вводится карантин. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе УФСИН. С третьего февраля в местах лишения свободы в Омской области также вводятся ограничения с целью избежать распространения сезонных инфекционных заболеваний среди лиц, которые отбывают свое наказание в таких местах.

Карантин в колониях подразумевает, что заключенным и подозреваемым запрещается проводить любые свидания. Таким образом, родственники лиц, отбывающих срок, или даже подозреваемых временно не смогут посещать их в колониях даже в рамках краткосрочных свиданий. Такие меры введены на неопределенный срок.

Кроме того, на сайте УФСИН сказано, что в самих колониях эпидемиологическая ситуация стабильна – лиц с острыми инфекциями не зафиксировано. Однако руководство мест лишения свободы уверяет, что администрация располагает всеми необходимыми медицинскими средствами.

Напомним, что в Омской области до сих пор действует карантин в школах и детских садиках. Учителя и ученики проводят занятия в дистанционном режиме: школьники выполняют задания и отправляют их на проверку педагогам, а те выставляют оценки в режиме онлайн. Сколько продлится карантин в городе и регионе, пока не понятно.