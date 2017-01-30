Карантин в Омске 2017 ввели в школах, детских садах и тюрьмах

Не только школьников и малышей из детского сада решили уберечь от гриппа в Омске. Контингент исправительных заведений – тюрем и колоний – тоже отправляют на карантин, хотя из заключенных пока никто не заболел опасным штаммом. Посещения заключенных будут ограничены до тех пор, пока заболеваемость в регионе не спадет.

Официальный сайт УФСИН сообщает, что омские заключенные и подследственные ограничены в длительных и даже краткосрочных свиданиях. Если ситуация поменяется, то сайт исправительных заведений города и области оповестит об этом. А пока все школы и детские сады отпущены домой лечиться с 26 октября, больницы в достаточной мере снабжены масками и противогриппозными препаратами, заключенным в тюрьмах и СИЗО тоже хватает лекарств, с «воли» ничего не нужно приносить. Карантин затронул Омск и его 15 районов области, а продолжаться он будет до тех пор, пока «штаб по гриппу» не даст команду снять ограничения. «Точечный» карантин не помог – дети заражали друг друга мгновенно, заболеваемость выросла на 44%.

Омичи считают правильным повсеместный карантин. Еще 23 января была закрыта лишь часть школ и самые «гриппозные» классы, обычно повсеместное закрытие – лишь вопрос времени. На прошлой неделе были закрыты только 8 школ по городу и 7 школ по области – не хотели останавливать учебный процесс. Но больные ребята контактировали со здоровыми, и 28 закрытых классов быстро заразили весь город. Детские сады тоже вынуждены были закрыть – осмотр детей медсестрами в начале дня не помог. У взрослых появилось две проблемы – с кем оставить дошкольника дома и как бы не слечь с ОРЗ или гриппом.