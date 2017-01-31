Карантин в Омске продлен до 3 февраля 2017 года с возможностью дальнейшего продления

Омские власти ввели карантин в местных школах до третьего февраля. При этом не исключено, что после истечения этого срока карантин будет продлен, если эпидемиологическая ситуация в городе не стабилизируется.

Дальнейшая судьба омских школьников будет решена уже непосредственно в грядущую пятницу. Вероятность того, что карантин продлят, остается достаточно высокой уже сейчас. Если к третьему февраля ситуация не стабилизируется, то «каникулы» будут продлены.

По состоянию на тридцатое января, начало новой рабочей недели, в Омске было зафиксировано почти 13 тысяч случаев заболевания. Врачи отмечают, что не известно, сколько еще инфицированных не обратились к врачам. Следовательно, их заболевания официально не регистрировались, а значит, реальное количество заболевших куда больше.

Эти цифры свидетельствуют о том, что эпидемиологический порог в городе превышен все еще очень существенно – на почти 35%.

Параллельно с введенным в школах карантином в городе действуют и другие противоэпидемиологические ограничения. В частности, власти запрещают проведение любых массовых мероприятий, а медики советуют гражданам по возможности не посещать публичные места и места большого скопления людей.

Впрочем, основная категория инфицированных – дети школьного и дошкольного возраста. Пик заболеваемости среди детей приходится на возрастную группу от семи до четырнадцати лет.