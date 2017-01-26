Карантин в Омске в 2017 году введен во всех школах на неопределенный срок

В Омске введен карантин во всех городских школах. Эпидемиологическая ситуация в городе близка к критической, а потому нынешнюю неделю местные ученики доучатся уже дома.

Омские городские власти, проведя совещание с представителями Роспотребнадзора, приняли радикальное решение – закрыть все городские школы на карантин в полном составе с двадцать шестого января включительно. Если до текущего дня некоторые школы функционировали, но в ограниченном режиме, то теперь все без исключения ученики останутся дома.

В целом карантин будет действовать во всех городских школах, а также в пятнадцати районах области. Десятки тысяч детей останутся дома и будут наверстывать упущенное на дистанционном обучении. Власти пока не знают, до какого времени будут действовать такие экстренные меры. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и рекомендаций Роспотребнадзора.

Массовые карантины в городе и регионе позволят приостановить стремительное распространение вируса гриппа и ОРВИ. Вирус распространяется в большинстве случаев именно среди детей школьного возраста.

По последним данным, вирус начал распространяться на треть быстрее, чем это происходило на прошлой неделе. Таким образом, предсказания медиков о том, что эпидемия должна покинуть Сибирь до конца января, могут и не сбыться.

А среди детей возрастом от семи до четырнадцати лет, заболеваемость за текущую неделю выросла более чем на сорок процентов.