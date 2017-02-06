Карантин в Омске в феврале 2017 года официально завершен: школьники и детсадовцы идут на занятия со вторника

Карантин в Омске и Омской области в феврале 2017 года официально закончен. Сегодня, шестого февраля, местные власти приняли решение возобновить занятия в школах и детских садиках региона в полноценном формате.

Несмотря на ожидания местных школьников и неутешительные прогнозы специалистов, за прошедшие выходные ситуация в регионе заметно стабилизировалась. Таким образом, оснований для продления карантина в городе и регионе власти не нашли.

Все местные школьники отправятся на занятия уже с завтрашнего дня, вторника седьмого февраля. Об этом в своем Твиттере сообщил накануне представитель ГУИП по Омскому региону Станислав Сумароков. Он обратился к родителям и рассказал, что со вторника занятия в школах и детских садах возобновляются в полноценном формате.

Напомним, что с 26-го января в регионе действовал карантин для школ и детсадов в Омской области. Карантин действовал в самом городе и в пятнадцати районах области. По данным на прошедший четверг, второе февраля, в регионе порог заболеваемости был превышен более чем на 80%, а наиболее сложная ситуация сложилась в возрастной категории с 7 до 14 лет.

При этом по области в этой возрастной категории эпидемиологический порог был превышен на все 120%.