Карантин в омских школах продлили до понедельника с возможностью продления еще на неделю

Карантин в омских школах вновь продлен. Сегодня, третьего февраля в городе состоялось очередное рабочее заседание представителей властей и Роспотребнадзора, в рамках которого было принято решение о продлении карантина до понедельника включительно. Таким образом, школьники останутся дома еще на три дня, но при этом существует большая вероятность, что карантин продлят до конца следующей недели.

В начале текущей недели в Омске и области ввели карантин до третьего февраля. Сегодня в городе состоялось решающее заседание, в ходе которого власти решили продлить ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией.

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост заболеваемости в течение текущей недели. Это значит, что ситуация с эпидемией в регионе становится еще более серьезной. По состоянию на третье февраля в Омске эпидпорог превышен на 74%, а среди школьников – на 113%. Это – один из самых высоких показателей по всей стране. При этом среди школьников возрастом 7-14 лет по области эпидемологический порог превышен на все 120%.

Уже сейчас есть достаточно высокая вероятность того, что карантин продлят еще на неделю уже с понедельника. Если заболеваемость среди школьной возрастной категории не уменьшится за выходные, то карантин, без сомнений, продлят.