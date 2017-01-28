Карантин в Перми 2017: эпидемиологический порог превышен на 45%, многие школы региона все еще остаются на карантине

Карантин в Перми местные власти решили не продлевать. В то время как во многих регионах России на карантин закрылись абсолютно все школы, эпидемия гриппа постепенно покидает Пермский край. В то же время, в отдельных районах города и края эпидемиологическая ситуация все еще очень тревожна.

Всего по состоянию на конец текущей недели в Пермском крае карантин действует в семнадцати населенных пунктах региона. В самом городе ситуация более-менее стабильна – ни одна школа там полностью не закрыта.

Аналогичная ситуация и с детскими садиками – постепенно эпидемия покидает дошкольную возрастную категорию детей. Но при всем это расслабляться пока еще рано.

Дети, которые все же вынуждены оставаться дома, занимаются по дистанционной схеме. По краевой статистике, за текущую неделю общая заболеваемость снизилась достаточно прилично – примерно на пятнадцать процентов. При этом эпидемиологический порог в регионе все еще превышен на порядка 45%.

За предыдущую неделю в регионе заболели около 35 тысяч человек, большинство из которых – дети возрастом до 15 лет. По состоянию на текущий момент в больницах с гриппом и ОРВИ остаются более 650 человек, из которых почти 560 пациентов – дети школьного и дошкольного возраста.

Несмотря на такую статистику, Пермский край вирус гриппа постепенно покидает. С началом новой недели число школ региона, закрытых на карантин может снизиться еще. А к началу февраля эпидемия и вовсе покинет край.