Карантин в школах Саратова могут продлить еще на неделю в феврале 2017 года

Карантин в школах Саратова в январе 2017 года заканчивается. Местные школьники должны отправиться на занятия уже завтра, 30 января, или во вторник, 31 января. Однако окончательное решение местные власти пока не приняли.

В начале текущей недели саратовские власти приняли решение закрыть десятки школ города Саратов на карантин. Всего в городе и регионе насчитывается около шестидесяти школ и восемь детских садиков, которые полностью закрыты на карантин. Тысячи школьников остаются дома, но проходят обучение по дистанционной системе. Таким образом, школы избегут отставания по учебной программе.

Возобновить занятия в большинстве из закрытых школ планировалось тридцать первого января. Однако власти Саратовской области пока не могут с точностью сказать, когда же все-таки возобновятся занятия. Ученикам и их родителям советуется следить за ситуацией и уточнять информацию о возобновлении занятий непосредственно у администрации школы.

По состоянию на текущую неделю эпидемиологический порог в Саратовской области был превышен примерно на треть. Это – меньше, чем неделей ранее, но все еще достаточно много. Как и в других российских регионах, львиную долю инфицированных составляют дети школьного и дошкольного возраста.

По прогнозам медиков, эпидемия ОРВИ должна покинуть Россию только в марте, однако пик заболеваемости в среднем по стране уже пройден.