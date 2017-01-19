Карантин в Сургуте 2017 могут ввести сегодня: количество инфицированных граждан растет

В Сургуте снова могут ввести карантин. Сегодня, 19 января, в городской администрации состоится заседание, посвященное эпидемиологической ситуации в городе. В Сургуте поговаривают, что вероятность введения карантина очень велика.

Зимние каникулы в Сургуте получились очень долгими. Дети отдыхали, в общем количестве, около месяца. Накануне Нового года в Сургуте уже был введен карантин. Тогда он действовал с семнадцатого до тридцатого декабря – вплоть до наступления школьных новогодних каникул. Таким образом, дети оставались дома на протяжении месяца.

Теперь вероятность введения нового карантина вновь оказалась достаточно высокой. Решающее заседание по данному вопросу состоится в 14:30 по местному времени.

К текущему моменту городские власти уже приняли некоторые меры по борьбе с эпидемией гриппа и ОРВИ. На сегодня запрещено посещение инфицированных в стационарных больницах, проведение общественных, культурных и развлекательных мероприятий в закрытых помещениях, а также приняты меры по усилению дезинфекционного режима в школах, детсадах, больницах, некоторых предприятиях.

Только за предыдущую неделю в регионе зарегистрировано более десяти тысяч обращений граждан, инфицированных ОРВИ и гриппом. Медики прогнозируют, что пик эпидемии еще впереди, и придется на конец января. А окончательно эпидемия гриппа покинет Сургут, Югру и Россию только в начале апреля.