Карантин в Сургуте в январе 2017 решили не продлевать

Карантин в Сургуте вводить не стали. На вчерашнем заседании специальной рабочей группы по вопросам эпидемии члены комиссии приняли решение не вводить карантин в городе. В то же время в Югре была официально объявлена эпидемия гриппа.

Карантин в школах Сургута в этом учебном году уже вводился. Дети отдыхали с семнадцатого по тридцатое декабря включительно. После наступили новогодние каникулы. Таким образом, дети оставались дома практически целый месяц.

За это время эпидемиологическая ситуация в городе и регионе не улучшилась. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году за медицинской помощью с простудными заболеваниями обратились уже более четырех тысяч человек. Больше 50% из них – дети школьного и дошкольного возраста. Среди всех заболевших было выявлено почти сто случаев заболеваний гриппом. Все они были подтверждены клинически.

И это только официальная статистика. Реальное количество инфицированных может быть больше. Во-первых, не все обращаются за медицинской помощью. Во вторых, в период январских праздников количество обращений к медикам уменьшается и по естественным причинам.

Тем не менее, карантин в школах Сургута было решено не продлевать. Комиссия приняла решение усилить дезинфекционные меры. Это значит, что школьники будут ходить на занятия в масках. В больницах посещение инфицированных родственников запрещается. А массовые мероприятия будут отменены или ограничены.