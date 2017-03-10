Младенческая смертность в России резко снизилась в январе 2017 года – Минздрав

Младенческая смертность в России существенно снизилась за последнее время. Только в январе этот показатель снизился на более чем 15%. Более того, российские младенцы умирают значительно реже, чем в соседних странах и даже в странах Европы.

По данным Министерства здравоохранения России, в январе-месяце текущего года уровень младенческой смертности снизился с 0,6% до 0,51%. По итогам прошлого года средний уровень был равен 0,6%. Это значит, что в среднем на 1000 родившихся живыми младенцев умирали только 6 малышей. При всем этом по состоянию на январь, примерно в 2/3 регионах Российской Федерации данный показатель и вовсе был ниже 0,5%. Успехи в данной сфере здравоохранения отметил накануне даже Владимир Путин, заявивший, что в стране наблюдаются блестящие показатели по строительству перинатальных центров, позволяющих снизить количество младенческой и материнской смертности.

В странах Европейского региона показатель младенческой смертности значительно выше, несмотря на развитую сферу здравоохранения. В Европе, по данным ВОЗ, показатель младенческой смертности, согласно последним исследованиям, был равен 0,66%, что значительно выше, чем в России.

Сейчас российские медики продолжают заниматься исследованием проблемы, но пока не могут сказать, за счет чего конкретно данный показатель так резко снизился в январе этого года. В то же время, в правительстве не скрывают удовлетворения достигнутыми результатами.