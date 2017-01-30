Продлят ли карантин в Саратове в феврале 2017 года: сегодня Роспотребнадзор решает судьбу саратовских школьников

Сегодня, тридцатого января, в Саратове будет приниматься важное решение: продлевать или не продлевать карантин в городских школах, а также в школах области. В понедельник состоится специальное заседание городских властей и экспертов Роспотребнадзора, на котором решится судьба саратовских школьников.

Вероятность того, что карантин в городских школах все-таки продлят, достаточно велика – эпидемиологическая ситуация в регионе пока не стабильна, а порог заболеваемости все еще существенно превышен. Такого мнения придерживаются и сами школьники. В социальных сетях юные саратовцы буквально требуют от властей продлить карантин еще хотя бы на неделю.

В то же время, карантин могут и не продлить. Предварительно саратовские власти планировали возобновить занятия с 31-го января. Однако окончательное решение будет зависеть от вердикта специалистов Роспотребнадзора.

Саратовская область считается одной из наиболее уязвимых в плане эпидемии и заболеваемости. Болеют чаще всего дети школьного и дошкольного возраста. А вот среди взрослых заболеваемость относительно низкая.

Потому вполне логично, что школы и детские садики закрыты на карантин. Врачи напоминают, что в период эпидемии гражданам, особенно со слабым иммунитетом, лучше избегать мест скопления людей и массовых мероприятий. В случае инфицирования необходимо, прежде всего, соблюдать постельный режим и избегать контактов с другими людьми.