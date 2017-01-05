Запах сероводорода в Москве не дает покоя жителям разных районов города, и газета «Московский Комсомолец» попыталась разобраться в причинах. На улицах воняет тем самым газом, который ни с чем не спутаешь – чем-то тухлым вроде сгнившего яйца. Забило тревогу население только тогда, когда гнилостная вонь проникла в квартиры – это кому угодно испортит праздник. Превышения концентрации вышеуказанного газа нигде не выявлено, но люди продолжают звонить.

По данным Мосэкомониторинга, делавшего замеры загрязнения воздуха в Марьино, воздух в районе настолько загазован, что в нем можно унюхать не только сероводород – норма загрязнения превышена в 28 раз. Но на запах жалуются Черемушки и Люблино, по всей Москве люди спрашивают пора ли надевать защитные маски. На данный момент в масках по улице разгуливать не стоит, но долгие прогулки лучше отложить. Сероводород очень ядовитый газ. Недаром в социальных сетях москвичи жалуются, что не соображает голова, а вонь «чего-то жженого» сводит с ума. На лицо все признаки интоксикации серой.

Люди из Копотни, живущие рядом с нефтеперерабатывающем заводом, заявили, что слышали громкий хлопок. Вероятно, произошла утечка, которую принято скрывать, ветер разнес смрадное облако по всей Москве, работники завода признали ЧП через несколько часов. Но погодные условия способствуют тому, что облако диоксида серы рассеется, и тошнотворный запах пройдет.