Жительница Барнаула смогла выносить здорового ребенка в брюшной полости

Жительница Барнаула стала местной знаменитостью, выносив и родив здорового ребенка вне матки. Уникальный случай является настолько редкостным явлением, что в мире насчитывается не более десятка подобных случаев. В настоящий момент мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Беременная женщина узнала о том, что ее положение является поистине уникальным, только после 40-й недели беременности. Тогда она отправилась на обязательное обследование, а до этого по собственным убеждениям решила не обследоваться у врача. Обследование показало, что ребенок развивается в буквальном смысле в брюшной полости.

В таких случаях возникает большой риск кровотечения при родах. Следовательно, есть риск потери здоровья и даже смерти для мамы и ребенка. Однако женщине повезло – роды приняли в перинтальном центре, в котором имеется в наличии специальная аппаратура, помогающая обезопасить роды в экстренных случаях на подобии этого.

В итоге, роды прошли успешно, хотя и с некоторыми сложностями. Минимально пострадала только мама. А вот ребенок – девочка, которую назвали Вероникой, – родилась абсолютно здоровой. Врачи были поражены: в столь сложных условиях вынашивания и родов девочка родилась без каких-либо патологий и с нормальным весом.

Обычно, отмечают эксперты, в таких случаях роды заканчиваются трагедией – плод умирает еще на ранних сроках. Случай жительницы Барнаула стал уникальным. Теперь местные медики планируют оформить статью об этом случае в научные журналы.